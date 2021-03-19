Иерусалим, , 13:57 — REGNUM Израильская компания Cellebrite отказалась продавать свои разработки в Россию и Белоруссию после критики в возможности использования этих технологий в политических репрессиях. О принятом компанией решении заявил её гендиректор Йосси Кармил.

Cellebrite известна как мировой лидер в сфере решений цифрового интеллекта (DI) для государственного и частного секторов. Её услугами пользуются в более чем 140 странах. Комментируя принятое решение по продажам программного обеспечения в Россию и Белоруссию, в распространённом 18 марта пресс-релизе Кармил отметил: «Cellebrite предоставляет правоохранительным органам и предприятиям возможность сделать наши сообщества более безопасными, предоставляя решения, которые помогают законным образом получать цифровые доказательства в ходе уголовных расследований и гражданских разбирательств».

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«Cellebrite дает правоохранительным органам и предприятиям возможность сделать наши сообщества более безопасными, предоставляя решения, которые помогают законным образом получать цифровые доказательства в ходе уголовных расследований и гражданских разбирательств, — сообщил Кармил. — В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику соответствия, чтобы гарантировать, что мы работаем в соответствии с принятыми международными правилами и положениями».

Напомним, критики компании жаловались на злоупотребления спецслужб России и Белоруссии при преследовании оппозиционеров. Технологии израильской компании закупались спецслужбами и могли быть использованы, в частности, при взломах защиты мобильных телефонов.