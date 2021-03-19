Уфа, , 13:58 — REGNUM Государственные награды работникам искусства и культуры в Башкирии вручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что награждение деятелей искусства в Уфе состоялось в преддверии Дня работника культуры.

«Сегодня мы чествуем настоящих подвижников, талантливых, творческих людей, которые своим трудом приумножают многонациональную культуру нашего родного Башкортостана. Ваши успехи в кинематографе, литературе, музыке, живописи, театральном искусстве получают самое широкое признание», — передает слова Хабирова пресс-служба ведомства.

Глава региона напомнил, что в Башкирии каждый год проходят многочисленные фестивали и конкурсы профессионального мастерства. При этом 40 работников культуры и 50 сельских домов культуры получают господдержку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава региона вручил госнаграды России лучшим работникам предприятий Башкирии.