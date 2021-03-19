Уфа, 19 марта 2021, 13:58 — REGNUM Государственные награды работникам искусства и культуры в Башкирии вручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что награждение деятелей искусства в Уфе состоялось в преддверии Дня работника культуры.
Глава региона напомнил, что в Башкирии каждый год проходят многочисленные фестивали и конкурсы профессионального мастерства. При этом 40 работников культуры и 50 сельских домов культуры получают господдержку.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава региона вручил госнаграды России лучшим работникам предприятий Башкирии.