Токио, , 13:55 — REGNUM Square Enix представила новый трейлер трёхмерного платформера Balan Wonderland. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта сообщают в пресс-службе компании.

В ролике разработчики проекта демонстрируют фрагменты из кооперативного прохождения. Они также напоминают, что релиз Balan Wonderland состоится уже 26 марта 2021 года.

Напомним, что Balan Wonderland — это приключенческая игра, главные герои которой могут использовать различные сверхспособности при помощи специальных сценических костюмов. Она будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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