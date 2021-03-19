Калуга, , 14:18 — REGNUM В Калуге организована проверка по сообщению средств массовой информации о травмировании 13-летнего ребёнка учебным автомобилем городской автошколы, сообщили 19 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

18 марта в 16:45 в районе дома 129 по улице Салтыкова-Щедрина Калуги 18-летний учащийся городской автошколы, управляя учебной автомашиной ВАЗ-2115 под контролем инструктора, наехал на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в пределах пешеходного перехода. В результате ДТП медики зарегистрировали у ребёнка перелом лодыжки. Мальчик госпитализирован.

По предварительным данным, учебная автомашина технически исправна. На месте ДТП проводилось освидетельствование ученика и инструктора на состояние алкогольного опьянения — признаков не выявлено. Следователем назначено судебно-медицинское исследование По результатам проверки будет дана юридическая оценка безопасности оказания услуг обучения вождению данной автошколой и принято процессуальное решение.

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