Москва, 19 марта 2021, 13:52 — REGNUM Российские спортивные федерации должны проконтролировать исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно присутствия российских чиновников в руководстве международных спортивных организаций. Об этом 19 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
По его словам, часть санкций CAS предусматривает ограничение возможности участия представителей госструктур в деятельности международных федераций.
«Прошу взять на контроль выполнение национальными федерациями, чтобы исключить риски невыполнения решений CAS», — сказал Матыцин.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении российского спорта, которые в декабре 2020 года поддержал CAS. Эти санкции, в частности, подразумевают запрет российским чиновникам занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Владислав Третьяк, который является депутатом Госдумы РФ, покинул совет Международной федерации хоккея.
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