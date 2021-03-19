Москва, , 13:52 — REGNUM Популярность высшего образования стабильно снижается все последние годы. Связано это с несколькими факторами. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, и дети, и родители видят, что зависимость величины дохода от качества образования отнюдь не всегда очевидна.

Зачастую просто квалифицированный рабочий зарабатывает намного больше, чем преподаватель или врач, которые потратили шесть лет своей жизни на обучение, несут колоссальную ответственность, работают сверхурочно и вынуждены на всем экономить (я уж не говорю про филологов, библиотекарей, инженеров «массовых» специальностей и иных специалистов не очень востребованных профессий, большинство из которых если и находят работу после окончания обучения, то очень низкооплачиваемую).

При этом проблемы с трудоустройством сейчас как раз в большей степени испытывают выпускники вузов (исключение составляют лишь те, кто закончил очень сильные и престижные учебные заведения по крайне востребованным специальностям).

Во-вторых, есть и такой немаловажный фактор, как нежелание «терять годы» после окончания школы. Многие настроены или сразу идти работать, или закончить колледж, получив какое-то профильное образование, что намного быстрее, чем отучиться в вузе.

Да и от службы армии, как было раньше, высшие учебные заведения в большинстве своем уже не спасают — лишь немногие из них сохранили полноценные военные кафедры, позволяющие получить «бронь» на время обучения и стать после выпуска офицером запаса.

К тому же сокращение продолжительности службы в вооруженных силах до одного года настраивает многих молодых людей на желание сразу отдать свой воинский долг Родине и дальше уже по этому поводу не волноваться.

В общем, существует целый букет причин, почему многие не хотят тратить шесть лет на сложное и тяжелое обучение, понимая, что и с трудоустройством это вряд ли поможет, и доходы в итоге будут невысоки. А вот популярность среднего профессионального образования действительно растет.

Времени на него уходит существенно меньше, чем на получение высшего образования, усилий требуется тоже не так много, работу найти будет по крайней мене не сложнее, чем выпускнику гуманитарного вуза, зарплата тоже не должна «подкачать», а спрос на специальности, полученные в колледжах, сейчас стабильно растет», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, доля желающих отдать детей в вуз родителей за десять лет в России сократилась вдвое — с 80% в 2011 году до 43% в 2021 году.

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