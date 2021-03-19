Серов, Свердловская область, , 13:57 — REGNUM На Серовском заводе ферросплавов (Свердловская область) произошёл взрыв. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (собственник свердловского предприятия).

«Жертв нет, разрушений нет», — заявил глава пресс-службы Роман Грибанов порталу «Глобус».

Работу печи в первом цехе завода приостановили, чтобы была возможность разобраться в причинах инцидента. Взрыв, или «небольшой хлопок», как сказали в пресс-службе, произошёл утром 19 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при обрушении здания заброшенного завода в Верхней Синячихе (Свердловская область) погиб подросток.