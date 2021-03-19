Душанбе, , 13:50 — REGNUM Развивающиеся страны испытают трудности при достижении целей ООН по водным вопросам. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на мероприятии ООН «Реализация целей и задач Повестки 2030 года по водным вопросам».

«Совершенно очевидно, что в сегодняшних условиях своевременная реализация повестки 2030 года будет трудной для большинства стран — членов ООН», — сказал глава государства.

По его словам, сложившаяся ситуация требует укрепления сотрудничества в достижении общих целей. Рахмон добавил, что Душанбе готов к сотрудничеству на всех уровнях для решения водных проблем.

Напомним, в 2022 году Таджикистан примет международную конференцию высокого уровня по процессу десятилетия действия «Вода для устойчивого развития».

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