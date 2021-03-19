Москва, , 13:54 — REGNUM Российский президент Владимир Путин стал чаще выезжать на мероприятия и проводить прямые контакты на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 19 марта журналистам.

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Представителя Кремля спросили, означает ли участие Путина в праздничном концерте в «Лужниках» постепенное возвращение его графика к формату, который был до пандемии коронавируса. Песков ответил, что график Путина стал гораздо более насыщен выездными мероприятиями по сравнению с пиком режима самоизоляции.

«Да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации президент все чаще и чаще проводит выездные мероприятия, прямые контакты и тому подобное», — пояснил Песков и выразил надежду, что в обозримом будущем работа администрации президента вернётся в прежний график.

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