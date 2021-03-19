Сеул, , 14:02 — REGNUM Комиссия по правам человека Южной Корее намерена тщательно изучить законность директивы властей Сеула и провинции Кёнгидо о принудительном тестировании на коронавирус всех иностранцев, работающих в столичном регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комиссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По их словам, действия местных властей выглядят дискриминационными. По мнению представителей комиссии, данные меры могут пошатнуть фундамент социального единства, солидарности и доверия.

Как отметили в комиссии, обязательному тестированию подлежат лишь те, кто контактировал с заражённым или посещал эпидемически опасные районы.

Известно, что данное заявление представителей комиссии прозвучало после того, как посол Великобритании в Южной Корее Саймон Смит назвал директиву местных властей «несправедливой и малоэффективной».

В свою очередь, власти Сеула отказались отменять директиву, заявив, что здоровье людей и общественная безопасность стоят в приоритете. Однако администрация провинции Кёнгидо отменила требование к работодателям нанимать иностранцев на работу только в случае предоставления отрицательного результата теста на COVID-19.