Стокгольм, , 14:46 — REGNUM Набирающее силу глобальное движение против карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса планирует проведение массовых демонстраций по всему миру завтра, 20 марта. В Швеции критики действующих ограничений планируют нарушить новый закон о пандемии и провести незаконные демонстрации в Мальмё, Гётеборге и Стокгольме. Шведская полиция внимательно следит за развитием событий в преддверии выходных. Об этом 19 марта сообщила газета Dagens Nyheter.

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C помощью чатов в мессенджере Telegram в настоящее время организуются демонстрации по всему миру против коронавирусных ограничений. За инициативой стоит немецкая группа Freie Burger.

Насколько масштабными будут акции протеста, пишет газета DN, неясно — всего объединение насчитывает 37 000 человек примерно в 40 странах. Самая большая группа в Швеции насчитывает чуть более 900 человек. Демонстрации запланированы в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё.

Посты в шведских чатах часто содержат в себе «теории заговора» и «противодействие вакцинам». В то же время, поскольку внешне организаторы хотят выглядеть респектабельно, официальный лозунг акций протеста — «свобода и демократия», отмечают журналисты.

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