Вашингтон, 19 марта, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель General Motors показал эскизы необычного седана в стиле Porsche Panamera. Изображения опубликованы на странице GM Design в соцсети Instagram.

GM Design / Instagram Эскизы седана в стиле Porsche Panamera

Дизайн авто разработал Кевин Нугареда, являющийся ведущим специалистом компании по разработке экстерьера транспортных средств. На эскизе изображён стремительный седан с большими колёсами, узкими задними фонарями и «мускулистым» капотом.

Машина на рисунке похожа на модель Panamera своей формой, фонарями и нижней панелью с вырезами для двойного наконечника выхлопной системы.

Стоит отметить, что вероятность того, что седан с эскиза станет реальностью, не очень высока.

Ранее компания General Motors начала в США процедуру регистрации пневматической системы массажа ног пассажиров автомобилей. Система массирует ноги сжатым воздухом, который поступает на форсунки через систему воздуховодов в полу машины из присоединенных к ним баллонов.

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