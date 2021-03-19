Якшульский район, , 13:48 — REGNUM Взят под стражу начальник центра адаптации осуждённых колонии-поселения №3 УФСИН России по Республике Калмыкия. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества с использованием служебного положения», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в октябре 2018 года подозреваемый вынудил заключённых забить одну голову крупного рогатого скота, принадлежащего ведомству, и разделать тушку. Продажа принесла ему 28 тыс. рублей. В декабре 2020 года сотрудник колонии получил по госконтракту 33 коровы на общую сумму 650 тыс. рублей и в целях личного обогащения пустил скот на реализацию.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.