Тамбов, , 13:47 — REGNUM В Тамбовской области 19 марта подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области было зарегистрировано 28 тыс. 287 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 923 пациента, в том числе 81 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 383 человека.