Майкоп, , 13:47 — REGNUM В Адыгее приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 12 769 человек. Для удобства жителей региона в республике работает 31 пункт вакцинации, сообщили 19 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Всего субъекту выделено 15 тыс. доз вакцины против COVID-19. С учетом того, что почти вся она уже израсходована, на следующей неделе в Адыгею поступит еще партия вакцины.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба, в Адыгее ежедневно снижается число новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки был подтвержден диагноз COVID-19 всего у десяти человек. Общее число заразившихся составило за все время пандемии 13 987 человек.