Новосибирск, , 13:47 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлен 97 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 90 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 70 лет, 74 года, 74 года, 83 года. Всего в регионе умерли 1558 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 13 пациентов».

По данным оперативного штаба, всего в регионе зарегистрировано 37 678 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2178 детей; 34 662 пациента выздоровели (+127 за сутки).