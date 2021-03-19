Магнитогорск, Челябинская область, 19 марта 2021, 13:44 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области сотрудница налоговой инспекции попалась на злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Следователи считают, что в 2018 году та гражданка внесла в заведомо ложные сведения о якобы изменении объекта налогообложения. Это было сделано в интересах одной из фирм. В итоге фирма не уплатила в бюджет более 100 тыс. рублей.
Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении гражданке обвинения. Идёт расследование.