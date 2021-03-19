Подгорица, , 13:43 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич доволен результатами работы правительства за первые сто дней и не считает, что его нужно реконструировать. Об этом он заявил в интервью черногорским СМИ 19 марта.

Кривокапич также заявил о том, что в условиях, которые сложились в данный момент на политической сцене Черногории, ему кажется логичным подумать об учреждении новой партии, передает издание Vijesti. При этом Кривокапич подчеркнул, что не видит возможностей для сотрудничества с Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича, так как «с ними я разделяю только одно и то же государство, и больше ничего».

Премьер назвал борьбу за сохранения здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса одной из приоритетных задачей его правительства. Также он подчеркнул, что нужно обеспечить жизнеспособность и выживаемость системы здравоохранения, которая находится перед перспективой коллапса из-за длительной нагрузки на медперсонал.

Касаясь отношений со Сербией, Кривокапич отметил, что черногорское правительство готово вновь принять у себя в стране Владимира Божовича в качестве главы сербского диппредставительства, если его назначит Белград, но оно не может аннулировать решение предыдущего правительства о его высылке.

Напомним, что предыдущее правительство Черногории под конец своей деятельности приняло решение отозвать верительную грамоту послу Сербии Вдладимиру Божовичу из-за его «недружественной риторики» по отношению к стране, в которой он осуществляет дипломатическую миссию. Кривокапич участвовал на парламентских выборах в августе прошлого года как кандидат от коалиции «За будущее Черногории».