Москва, 19 марта, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Руководство Twitter никак не отреагировало на требования удалить весь запрещенный в России контент. Об этом 19 марта заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

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«Они (Twitter) не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек в том, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство РФ», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщило ИА REGNUM, 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России из-за «злостного нарушения требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента».

12 марта начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что его ведомство готово к диалогу с российским представительством компании Twitter, однако представители платформы не отвечают на запросы и требования надзорной службы.