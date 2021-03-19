Берлин, , 13:42 — REGNUM С призывом к властям Украины продолжать реформы в стране обратилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила об этом 19 марта, открывая четвертый немецко-украинский бизнес-форум в Берлине, который проходит в онлайн-формате.

По словам немецкого канцлера, ФРГ рассматривает Украину в качестве места для вложения инвестиций, однако при этом, как считает Меркель, важен прогресс в реализации реформ, проводимых украинскими властями.

«Тот факт, что Украина выразила свою приверженность реформам, играет для нас большую роль», — сказала она.

Также канцлер Германии отметила прогресс в данном вопросе в некоторых областях.

«В некоторых сферах эти шаги еще впереди», — указала она и добавила, что имеет ввиду борьбу с коррупцией.

«Мы можем вас лишь вдохновить на последовательное продолжение курса», — уточнила Меркель и подчеркнула, что, по ее мнению, реализация реформ на Украине является «инвестициями в будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина введёт новые требования для въезжающих в страну иностранцев.