Волгоград, , 13:45 — REGNUM 72-летнего мужчину оперативно перевезли вертолётом санитарной авиации в кардиоцентр Волгограда 19 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона.

У пациента из Котовского района медики диагностировали инфаркт. Пенсионеру требовалась специализированная помощь в областном центре. По данным комитета здравоохранения региона, чаще всего вертолёт «Ансат» вылетает в Камышинский район, городской округ-город Михайловку, а также в Новоаннинский район.

С начала 2021 года санитарный вертолёт совершил уже 30 вылетов — помощь понадобилась двум детям и 28 взрослым.