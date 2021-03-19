Москва, , 13:39 — REGNUM С появлением новых мессенджеров по типу Telegram, шифрование данных WhatsApp стало не сильно устраивать пользователей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Новые правила WhatsApp дают минимальные возможности кастомизации и степень защиты личных данных.

К тому же отсутствует ряд функций, которые реализованы в других мессенджерах (нельзя редактировать сообщения, скрыть свой номер, добавить контакты).

В свою очередь, доступ спецслужб США к ключам шифрования полностью закрывает возможность госкомпаниям в России использовать мессенджер «по работе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мессенджер WhatsApp способен отслеживать действия пользователей и «программировать» поведение человека, считают эксперты Главного радиочастотного центра (организация входит в структуру Роскомнадзора).

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