Москва, 19 марта 2021, 13:39 — REGNUM С появлением новых мессенджеров по типу Telegram, шифрование данных WhatsApp стало не сильно устраивать пользователей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, мессенджер WhatsApp способен отслеживать действия пользователей и «программировать» поведение человека, считают эксперты Главного радиочастотного центра (организация входит в структуру Роскомнадзора).
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