Минск, , 13:35 — REGNUM »Мы требуем, чтобы намеченный на 25 марта шабаш недругов белорусского народа был запрещен как в этом году, так и в последующие годы», — сказано в заявлении белорусских общественных организаций, направленном председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву.

По мнению руководителей левопатриотических общественных объединений Белоруссии (Координационный совет «Единство»), анонсированная националистами акция «День Воли» не должная состояться. В документе сказано: «Летом и осенью 2020 года прозападная оппозиция, представляющая собой «пятую колонну» своих новых зарубежных хозяев, развязала против белорусского народа и его государства гибридную войну. Получив отпор, она лелеет надежду взять реванш проведением своих мероприятий 25 — 27 марта этого года».

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Лидеры белорусских НГО констатировали преемственность символов и идей прозападной оппозиции от националистов начала прошлого века. «В марте 1918 года белорусские коллаборационисты, воспользовавшись оккупацией большей части территории Белоруссии войсками кайзеровской Германии, провели в Минске заседания так называемой Рады Белорусской Народной Республики (БНР), на одном из них 25 марта была принята 3-я уставная грамота, в которой было заявлено о независимости от Советской России, — сказано в заявлении. — 25 апреля 1918 г. от имени Рады БНР в Берлин кайзеру Вильгельму II была направлена телеграмма, в которой были выражены слова «глубокой признательности за освобождение германскими войсками Белоруссии», и содержалась просьба поддержать их в «создании государственной независимости и неделимости Белоруссии в союзе с Германской империей».

Тогда же руководством БНР была введена новая символика, в частности — бело-красно-белый флаг. В заявлении отмечено, что «создатели т.н. БНР верноподданнически прислуживали оккупационным войскам кайзеровской Германии» и «помогали им подавлять выступления белорусского народа против оккупантов». Несмотря на это «большинство государств, включая Германию, не признало бутафорскую БНР, как не признал её и народ Белоруссии». Затем, во время оккупации территории БССР польскими войсками «белорусские коллаборационисты продолжили сотрудничество уже с белопольскими захватчиками, но были изгнаны с белорусской земли войсками Красной Армии».

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После этого, в период Великой Отечественной войны деятели БНР «прислуживали нацистам, но и под бело-красно-белыми знаменами, гербом «Погоня» и с кличем «Жыве Беларусь!» помогали им осуществлять политику геноцида белорусского народа», напомнили авторы документа. Они также отметили, что «во время оккупации белорусские коллаборационисты праздновали день нападения гитлеровской Германии на СССР (22 июня), день рождения Гитлера (20 апреля) и день провозглашения т.н. БНР (25 марта) со своей символикой, чем навсегда покрыли себя позором».

Лидеры белорусских НГО Василий Зеликов, Валерий Драко, Леонид Школьников и Генрих Симановский напомнили также об итогах белорусского референдума 14 мая 1995 года, когда 75,1% проголосовавших граждан Белоруссии отвергли «символику, запятнанную сотрудничеством белорусских коллаборационистов с кайзеровскими, белопольскими и немецко-фашистскими оккупантами». В свете изложенных аргументов представители белорусской общественности расценили как проявления «кощунственного надругательства» факты использования современными националистами дискредитированной в прошлом веке символики.

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