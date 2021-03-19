Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон 18 марта в ходе своего выступления в Риксдаге обвинил премьер-министра страны Стефана Лёвена в том, что он является «ответом Швеции на явление Дональда Трампа». Об этом сообщила газета Fria Tider.

Поводом накала в ходе выступлений лидеров партий в парламенте Швеции стало недавнее интервью Лёвена телеканалу SVT, в котором он прямым текстом заявил, что шведская демократия окажется под угрозой, если произойдет смена правительства после следующих парламентских выборов 2022 года, намекая на увеличивающиеся шансы «Умеренных» возглавить правительство.

Джимми Окессон назвал риторику Лёвена «недостойной».

»Стефан Лёвен — ответ Швеции на явление Дональда Трампа в отношении недостойной и резкой риторики… А вы будете уважать результат выборов 2022 года?» — обратился Окессон к премьер-министру.