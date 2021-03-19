Элиста, 19 марта 2021, 13:34 — REGNUM Прокуратура Элисты уличила городские власти в длительном бездействии. Это выявила проверка, которую надзорное ведомство провело на основании коллективной жалобы жителей одного из кварталов.
Активисты жилой группы «Возрождение» Элисты обратились в прокуратуру с требованием обеспечить микрорайон инженерными коммуникациями. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения федерального законодательства и через суд обязали администрацию Элисты обеспечить территорию газоснабжением, водоснабжением и водоотведением.
Устранить нарушения власти должны до 1 января 2024 года.