, 13:33 — REGNUM Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку до уровня 4,5% годовых, сообщает 19 марта пресс-служба Банка России.

Решение обусловлено ростом потребительских цен в первом квартале 2021 года выше прогноза Банка России.

«Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», — пояснили в Банке России.

Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в других государствах и увеличения темпов вакцинации населения в мире.