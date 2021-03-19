Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Казахстанский актёр Нурлан Алимжанов, сыгравший роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, возглавил управление культуры Нур-Султана, сообщает 19 марта издание InformBuro.

Алимжанов — известный казахстанский актёр, певец, композитор и телеведущий. Он известен своей ролью Назарбаева в фильме «Путь лидера», выпущенного в 2013 году.

В 2019 году актёр избран депутатом мажилиса парламента VI созыва. Он стал членом комитета по социально-культурному развитию.

Бывший руководитель управления культуры Нур-Султана Нурлан Садыков получил пять лет лишения свободы за взятку в крупном размере. Чиновник был задержан в июне 2020 года.