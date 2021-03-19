Осло, , 13:51 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг нарушила карантинные ограничения, установленные своим же правительством в связи с пандемией коронавируса. Об этом 19 марта сообщила шведская газета Aftonbladet.

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Во время зимних каникул она поехала с семьей на горнолыжный курорт Гейло, где они провели время в большой компании, что было запрещено.

«Я не совсем четко следила за правилами», — призналась Сульберг 18 марта в эфире телеканала NRK.

Сейчас полиция Норвегии начала расследование в отношении премьер-министра на предмет нарушения ограничений, пишет газета VG.

«В свете появившейся в прессе информации, а также собственных заявлений премьер-министра полиция приняла решение о начале проведения предварительного расследования», — сообщается в пресс-релизе норвежской полиции.