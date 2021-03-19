Ярославль, , 13:30 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области начало проверку по факту схода снега с крыши дома, из-за чего едва не пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ярославской области.

Момент происшествия Yarnews.net

Само происшествие произошло вечером 18 марта в жилом квартале «Норские резиденции» в Дзержинском районе Ярославля.

«В одном из сообществ было опубликовано видео, на котором изображено, как снежная масса сходит с крыши жилого дома и чуть не падает на женщину с ребенком. Установлено, что события имели место в одном из жилых кварталов, расположенных в Дзержинском районе города Ярославля. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. Следствием будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц», — рассказали в СК РФ.

Аналогичную проверку ведет прокуратура Ярославской области. В управляющей компании сообщили, что после происшествия проведут очистку кровли от снега с помощью автовышки.