Химки, Московская область, , 13:31 — REGNUM На место взрыва в многоквартирном доме в Химках прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.

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Воробьев поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших и максимально быстро восстановить дом.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в многоквартирном доме в Химках погибли три человека, еще четыре пострадали. По факту ЧП Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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