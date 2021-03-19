Москва, , 13:35 — REGNUM Автомеханики проекта Garage Pro показали способ, как предотвратить кражу катализатора у автомобиля. Инструкция по защите размещена на YouTube-канале Garage Pro.

Специалист предупредил водителей, что ворам для того, чтобы снять катализатор с автомобиля, достаточно одной минуты.

Отмечается, что ранее автомобильные воры вынимали из салона магнитолы и навигационные устройства. Теперь же они всё чаще воруют катализаторы. По данным немецкого Института Гослара по страхованию, полиция, страховщики и автоклубы всё чаще регистрируют такие кражи.

Интерес для воров представляет платина, которая используется в системах очистки выхлопных газов. Также в каталитических нейтрализаторах применяются редкие палладий и родий.

Чтобы уберечь катализатор от воров, механик проекта Garage Pro предлагает усилить предполагаемое место среза агрегата парой дополнительных крепежных болтов. Их нужно приварить к трубкам до и после катализатора — это станет непреодолимой преградой для воришек.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев посоветовал автолюбителям после длительного зимнего простоя машин перед выездом на трассу проверить: давление в шинах, уровень всех жидкостей, рулевое управление, световые приборы, а также колёсные диски на наличие коррозии.

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