Москва, , 13:28 — REGNUM Согласно исследованиям в разных странах, уровень образования прямо влияет на уровень дохода. Это не всегда очевидно обывателю из-за громких историй успеха миллионеров, бросивших университет, но, по статистике, люди с высшим образованием имеют больший заработок, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Более того, есть разница и в самих дипломах: бакалавры зарабатывают меньше магистров. К тому же, есть множество профессий, куда в принципе не попасть без высшего образования.

Впрочем, университет нельзя измерять лишь зарплатой за диплом, это еще и интеллектуальная среда, где формируются навыки познания, критическое мышление.

Такую пользу не измеришь в денежных знаках, но она несомненна. Безусловно, найти себя можно и в колледжах, но человек так устроен, что всегда стремится к большему.

Поэтому огорчает резкое снижение доли россиян, которые ориентируют ребенка на поступление в вуз.

Это изменение настроений может быть связано с длительным сокращением бюджетных мест и ростом цен на платное высшее образование.

Эту проблему знает Минобрнауки РФ и уже пытается увеличить число бюджетных мест в регионах. Осталось разобраться с ростом цен», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число желающих поступить в вузы школьников сократилось вдвое. В 2021 году 43% родителей заявили о намерении ребенка поступить в высшее учебное заведение, 10 лет назад эта доля составляла 80%.

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