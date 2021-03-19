Киев, , 13:32 — REGNUM Сухогруз Volgo Balt 179, затонувший в Чёрном море, переломился ночью. Об этом заявил второй помощник капитана судна Юрий Севера 18 марта в комментарии телеканалу «Суспильне».

"Я в тот момент находился в каюте, потому что после вахты решил отдохнуть. Услышал крики о том, что судно переломилось. Я подскочил, и начали собираться на эвакуацию», — рассказал он.

Моряк отметил, что другие члены экипажа получили лёгкие травмы и ушибы.

Напомним, ранее спасённые моряки вернулись на Украину.

Сухогруз Volgo Balt 179 затонул 11 марта у берегов Румынии. Из 13 членов экипажа удалось спасти десятерых. Капитан и электромеханик сухогруза погибли, поиски ещё одного моряка продолжаются.

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