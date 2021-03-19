Симферополь, , 13:27 — REGNUM Крым заинтересован видеть у себя больше товаров и туристов из Белоруссии, для чего необходимо восстановить прямое авиа‑ и железнодорожное сообщение между двумя республиками. Об этом 18 марта заявил постпред Крыма при президенте России — вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

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По его мнению, торговля белорусскими товарами через крымские порты с дальним зарубежьем нуждается в прочных железнодорожных и авиационных связях. «РИА Новости» цитирует Мурадова: «Это одна из тем, по которой мы работаем».

«Позиция по вопросу Крыма — это лакмусовая бумага надежности наших отношений, в том числе союзнических, с той или иной страной. Белоруссии мы придаем колоссальное значение. Сотрудничество с белорусскими предприятиями значительно оживилось во второй половине прошлого года и нарастает», — сказал Мурадов.

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Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Он обсудил развитие региона, подчеркнув его стратегическую значимость.

Также сегодня, 18 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил земляков с седьмой годовщиной Воссоединения Крыма с Россией, отметив: В этом году праздничные торжества проходят под девизом «Крымская весна — семь лет дома». Мы дома, и порядок в нем зависит только от нас. Наше единство и сплоченность — главный ресурс развития республики. Благодарю вас за самоотверженный труд, за доверие и понимание, за вашу любовь к России и Крыму!».\

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