Великий Новгород, 19 марта 2021, 13:29 — REGNUM В Великом Новгороде в первой половине дня 19 марта на ул. Большой Санкт-Петербургской столкнулись три пассажирских автобуса. Об этом 19 марта сообщили в ГИБДД по городу.
«Произошло столкновение трех пассажирских автобусов», — приводит слова представителя ГИБДД ТАСС.
Также он добавил, что в настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе в Астраханской области пострадали восемь человек.