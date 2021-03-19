Великий Новгород, , 13:29 — REGNUM В Великом Новгороде в первой половине дня 19 марта на ул. Большой Санкт-Петербургской столкнулись три пассажирских автобуса. Об этом 19 марта сообщили в ГИБДД по городу.

«Произошло столкновение трех пассажирских автобусов», — приводит слова представителя ГИБДД ТАСС.

Также он добавил, что в настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе в Астраханской области пострадали восемь человек.