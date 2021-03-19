Волгоград, , 13:41 — REGNUM В Волгоградской области 19 марта подтверждены 127 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2190 человек, выписаны 123 пациента, шестеро скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлены 52 156 носителей инфекции. Справились с болезнью 49 900 человек. В стационарах продолжают лечение 2173 взрослых и 17 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1365 пациентов.

За минувшие сутки подтверждена смерть шести пациентов. В целом от осложнений при коронавирусе скончался 891 человек.