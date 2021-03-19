Владимир, , 13:23 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 19 марта зарегистрировано 963 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 26 тыс. 262 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области за сутки выявлены 73 носителя коронавируса