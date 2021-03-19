Москва, , 13:31 — REGNUM Рост экспорта из Москвы в страны Африки будет происходить в геометрической прогрессии. Об этом 19 марта заявила заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко во время международного телемоста по вопросу сотрудничества Москвы со странами Африки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметила, что Москва является лидером среди регионов России по экспорту не сырьевой не энергетической продукции в африканские государства.

«В 2020 году столица увеличила объёмы своего экспорта в страны Африки. Далее мы будем наблюдать, я думаю, геометрическую прогрессию», — заявил Кузменко.

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