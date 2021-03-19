Красноярск, , 13:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 65 273. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в региональном оперштабе.

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В регионе после COVID-19 выздоровел ещё 121 человек. Общее количество выздоровевших — 60 423 человека.

За сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом. За весь период жертвами COVID-19 стали 3029 красноярцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Красноярском крае был выявлен 131 носитель коронавируса, выздоровели 119 человек, скончались 11 пациентов с COVID-19.

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