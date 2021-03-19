Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Жителя Тюмени приговорили к пожизненному заключению за убийство троих человек в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Гражданин обвинялся по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ст.125 УК РФ (оставление в опасности) и ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). По всем пунктам он признан виновным. Приговор вынес Свердловский областной суд.

Убийство произошло в селе Черёмушки. Была убита супружеская пара, позже скончалась их дочь, которую не смогли спасти врачи. «После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомашине, принадлежавшей семье убитых», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Был задержан 35-летний младший брат убитого мужчины. «Долгое время он не признавал свою вину, утверждал, что в момент убийства якобы находился у себя дома в Тюменской области», — заявил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Однако позже полицейские нашли похищенную машину убитого с ДНК его брата, а также самодельный пистолет, напоминающий ПМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе объявили поиски граждан, пострадавших от 25-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство нескольких человек.

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