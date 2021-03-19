Владимир, , 13:21 — REGNUM Во Владимирской области 19 марта подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 115 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 262 пациента, в том числе 58 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 963 человека.