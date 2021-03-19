Москва, , 13:20 — REGNUM Уже 20 и 21 марта 2021 года состоятся сразу четыре матча в рамках киберспортивной «Лиги звёзд спорта» по дисциплине CS: GO. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 19 марта в ФКС Москвы.

В субботу (20 марта) игры начнутся с матча между сборными танцоров Flames и легкоатлетов Athletic Esports. За Athletic Esports выступят Артем «dowa13» Чермошанский, Тимур «PV» Моргунов, Александр «Runners» Носкевич, Денис «dankey4» Богданов и Константин «Cyberbullyin» Шабанов. Состав Flames станет известен в преддверии матча.

Сразу после окончания встречи Flames — Athletics Esports в игру вступят регбисты из Rugby Tacklers и фигуристы из Figure Skaters. Команду регби в этом матче представят Денис «1empr0» Чупин, Артур «naooooooo» Неду, Кирилл «1og!x[S]» Зиновьев, Александр «200kg» Македонский и Александр «Mr. LLIaJIyH» Цветков. За Figure Skaters сыграют Дмитрий «DimSky^_^» Алиев, Георгий «Просто Грузин» Ревия, Гордей «Просто Осетин» Хубулов, Дмитрий «Митяй» Ялин, Владимир «Potato head» Морозов и запасной Макар Игнатов.

В единственном матче воскресенья (21 марта) встретятся футболисты из Strikers и бобслеисты из Unluko Maluko. За Unluko Maluko выступят Илья «MáLeK» Малых, Дмитрий «faNbka» Захряпин, Дмитрий «black_gun» Попов, Руслан «Samitov Ruslan» Самитов, Владислав «death» Жаровцев и в запасе — Алексей «ToonBoom» Исаков. Состав Strikers на эту игру будет объявлен позднее.

Закроет игровой уик-энд встреча регбистов и команды легкой атлетики. Матч начнется в 20:40. Напомним, «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы.

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