Москва, , 13:26 — REGNUM Российско-американские отношения были одной из тем оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 марта журналистам.

Он рассказал, что на совещании затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня, в их число, безусловно, вошёл вопрос о взаимоотношениях с официальным Вашингтоном.

В целом совещание, напомнил Песков, было посвящено борьбе с организованной преступностью в России. Он добавил, что запланированные на текущий день мероприятия президента будут непубличного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после резких высказываний президента США Джо Байдена российский лидер предложил ему провести открытый разговор. Однако Байден, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в ближайшее время очень занят.

Читайте также: Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью