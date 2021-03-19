Таганрог, Ростовская область, , 13:20 — REGNUM Вопросы комплексного развития Таганрога как туристического центра обсудили в ходе выездного совещания первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, донской губернатор Василий Голубев, президент ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский.

Масштабная программа по обновлению приморского города стартовала согласно плану, который подготовили с учётом рекомендаций Совфеда РФ и на основе Указа президента РФ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I.

Одной из важнейших задач является сохранение культурного наследия Таганрога, считает глава региона. При этом необходимо создать условия для развития экономики и социальной сферы, сделать город комфортным для жителей и гостей. В порядок предстоит привести дороги, транспорт, коммунальную инфраструктуру. Программа подразумевает работу в области экологии, культуры, туризма.

В частности, предстоит капитально отремонтировать фасады 230 домов, половина из которых имеют статус объекта культурного наследия, обновить крыши 154 жилых домов. В течение трёх лет предполагается отремонтировать более 30 автодорог общей протяженностью 44,6 км, модернизировать 45 км трамвайных сетей.

«Времени на реализацию этой амбициозной задачи мало. Поэтому очень важно вести широкую информационно-разъяснительную работу с жителями города, объяснять все шаги. Если горожане станут нашими союзниками, мы эту задачу обязательно выполним», — считает вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин.

ИА REGNUM сообщало, что первые десять километров трамвайных путей в Таганроге планируется обновить до 7 сентября 2021 года. К этой работе власти приступят вместе с группой компаний «Синара». В рамках модернизации трамвайного сообщения будет обновлён парк вагонов.

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