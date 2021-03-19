Москва, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джозефу Байдену продолжить открытый диалог, никаких дебатов между главами государств быть не может. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о невозможности организовать 19 марта разговор Байдена с Путиным из-за плотного графика в связи с рабочей поездкой американского лидера в штат Джорджия означает, что сегодня беседа может и не состояться, добавил Песков.

«Но поскольку президент Путин сказал, что или в пятницу, или в понедельник […] ещё остаётся вариант с понедельником. Или остается ещё вариант — в любое удобное время для президента США», — сказ пресс-секретарь российского лидера.

Песков также подчеркнул, что в Кремле расценят как отказ к общению отсутствие внятного ответа со стороны Вашинтона на предложенный Путиным открытый диалог.

«Сделан запрос, на него или есть ответ, или нет ответа. Отсутствие ответа — это в целом отказ от такого общения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью телеканалу ABC News президент США Джозеф Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». В ответ на хамские публичные заявления американского лидера Путин пожелал Байдену здоровья и напомнил ему детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».

Глава государства добавил, что готов к открытому разговору с президентом США Джо Байденом в прямом эфире. Путин заявил, что поручит российскому МИД проработать вопрос организации открытого разговора с американским лидером.