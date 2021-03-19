Пномпень, , 13:17 — REGNUM В Камбодже призвали все правительства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объединиться и послать сигнал военной хунте Мьянмы с требованием немедленно освободить всех политических заключенных в стране, сообщает Sindonews.

Лидер камбоджийской оппозиции Сэм Рейнси призвал правительства АСЕАН отказаться от старой доктрины невмешательства, чтобы помочь Мьянме.

«Все виновные в убийстве невинных людей должны быть привлечены к ответственности», — отметил Сэм Рейнси.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодохочет, чтобы кризис в Мьянме обсудили на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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