Сеул, , 13:20 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры со специальным посланником президента США по климату Джоном Керри. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны договорились укрепить сотрудничество для достижения нулевых выбросов углерода, а также организовать канал связи для углубления сотрудничества в области изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Южной Кореи провел личные встречи с министрами иностранных дел Коста-Рики и Гватемалы.

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