Липецк, , 13:17 — REGNUM В Липецкой области 19 марта подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 540 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 111 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 139 — за последние сутки. 495 человек скончались.