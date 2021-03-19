Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин в компании с министром обороны Сергеем Шойгу отдохнет в тайге. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На выходных — в субботу и воскресенье — Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что глава государства остается верен своим предпочтениям. Где именно будет отдыхать Путин, Песков не уточнил.

Ранее Владимир Путин несколько раз выезжал на отдых в сибирскую тайгу. В августе 2018 года глава государства выехал в Тыву вместе с главой минобороны. Позднее было опубликовано видео, как президент гуляет по тайге, собирает ягоды и грибы.

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