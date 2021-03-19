Москва, 19 марта, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая пройдет в обычном формате, при этом вопрос о присутствии зрителей на нем будет решаться исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Об этом 19 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-34 на параде Победы

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Как напомнил пресс-секретарь президента РФ, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу уже сообщил, что парад Победы в нынешнем году состоится.

«Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что, хотя динамика выявляемых случаев заражения коронавирусом настраивает на оптимистический лад, она «не дает возможности расслабляться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 9699 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.